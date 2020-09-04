У Чорне море біля берегів Одеси стався серйозний викид нафтопродуктів з танкера " Делфі»

Кадрами лиха поділився відомий активіст Владислав Балинський на своїй сторінці у Фейсбук, передає Politeka.net. (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Він зазначив, що боннові загородження, якими оточили ділянку моря навколо судна, не втримали від витоку пального.

"Вода в пляжній зоні в результаті нового витоку нафтопродуктів з борту танкера покрилася плівкою, почалися замірні процеси, оскільки бонові загородження навколо аварійного судна встановлені неправильно, а компанія-підрядник не прибирає нафтову плівку", – говорить еколог на відео.

Раніше ми повідомляли, Чорне море і його мешканці продовжують страждати через затонулого біля берегів Одеси танкера «Делфі».

На пляжі по сусідству з аварійним танкером був виявлений мертвий Дельфін. Тушка лежала на піску, по всій видимості, її викинуло штормом.

Страшну знахідку виявили відпочиваючі минулого місяця.

"Звичайно, нафтопродуктів в морі немає, нічого з DELFI не випливає, а це відео – фотошоп. ⠀ Хто буде за це відповідати за цей п...???– - гнівно написав чоловік.

Очередной серьёзный выброс нефтепродуктов с судна Делфи. Gepostet von Balinskyy Vladislav am Donnerstag, 3. September 2020

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