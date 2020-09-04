Військову авіацію помітили в небі над Одесою

Так, у п'ятницю, 4 вересня в небі над Одесою пролетіли кілька бойових винищувачів. Звук від роботи їх двигунів пролунав у багатьох районах міста. Фотографію бойових літаків розмістили місцеві ЗМІ.

По всій видимості, польоти винищувачів Су-27, які базуються на Шкільному аеродромі, пов'язані з військовими навчаннями, проте в прес-службі Повітряного командування Південь поки ніяк не коментують це.

Раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський заявляв, що військова техніка повинна бути на Сході, а не на параді в Києві, а великий парад в Україні влаштують, коли вона поверне всі свої території.

Також ми повідомляли про те, що в Одеській області підприємливі військові заробляють, як можуть.

Так, наприклад військовослужбовець однієї з частин ЗСУ вирішив поторгувати боєприпасами.

Як повідомили в прес-службі Військової прокуратури Південного регіону, на нелегальному бізнесі вояка заробив майже 14 тисяч гривень.

В ході слідства було встановлено,що 31 Липня військовий за 10 тис.гривень продав якомусь цивільному 880 патронів калібру 7, 62х54. А 1 вересня він продав 7 гранат РГД (правда, без запалів) за 3,5 тис.грн.

У відомстві обіцяють, що військовій частині, а також в квартирах військовослужбовця і його можливого спільника проведуть обшуки.

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