У новому навчальному році на тлі карантину деяким школярам Одеської області доводиться вчитися на вулиці

Так, наприклад, з 1 вересня школи в Ренійському районі запрацювали за новими правилами – у дві зміни. Крім того, деякі уроки вчителі проводять на свіжому повітрі. Для цього у двір були винесені парти, повідомляють місцеві ЗМІ і публікують відповідне фото.

За словами директора школи, педагоги готові зробити все можливе, щоб не допустити зростання захворюваності і не повторити «сценарій» Ізмаїла, який опинився в червоній зоні, і 1 вересня не зміг відкрити школи, дитсадки і вузи.

"Ми збільшили другу зміну, у нас після обіду займаються п'ять класів, а з ранку — сім. Таким чином, не допускаємо скупченості дітей, адже в нас в школі - 331 учень» - говорить керівник.

У Ренійській гімназії заняття ведуться в одну зміну. Тут дотримуються ті ж правила карантину, що і в інших школах. Деякі уроки також проходять у дворі, де встановлені парти.

До цього ми повідомляли, що в Одеській області «червоних» карантинних зон стало більше.

Через погіршення епідситуації в "червону" зону перевели Болградський район. Тепер там закриють школи, дитячі садки та інші навчальні заклади, торгово-розважальні центри і припинить роботу громадський транспорт.

Крім того, в цій зоні як і раніше залишаються міста Біляївка та Ізмаїл.

До "помаранчевої" зони Одеського регіону віднесені: місто Чорноморськ, Біляївський, Ізмаїльський, Овідіопольський і Тарутинський райони.

У "жовтій" зоні опинилися міста Одеса, Білгород-Дністровський, Теплодар і південний, а також Арцизький, Березівський, Іванівський, Кодимський, Лиманський, Савранський і Саратський райони.

Зазначається, що нові епідемічні рівні почнуть діяти з 7 вересня і триватимуть 14 днів.

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