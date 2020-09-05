Жителі Одеської області збунтувалися проти рішення МОЗ перетворити місцеву лікарню в опорну, де стануть приймати заражених китайською інфекцією

Тому вони вийшли на мітинг у суботу, 5 вересня, передає Politeka.net

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Люди обурені до межі і бояться, що ковидне відділення стане джерелом поширення вірусу в Білгороді-Дністровському. І незабаром місто переведуть в "червону" карантиннную зону, що спричинить за собою закриття шкіл, ринків і підприємств.

А тим часом стало відомо, що Одеська область знову потрапила в трійку лідерів за швидкістю поширення вірусу.

Перед нами тільки Харківська обл. (+380) і Тернопільська обл. (+226).

У МОЗ повідомляють, що за останню добу в регіоні зареєстровані 223 нових випадки захворювання, з них 135 — у одеситів, 88 — у жителів районів області.

Загальне число хворих за час пандемії становить 8262 випадки-19. З них 3555 осіб — жителі Одеси.

На лікуванні в Одеській інфекціонки перебувають 237 пацієнтів з COVID-19. З них 189 осіб перебувають у стані середньої тяжкості, 48 пацієнтів — у важкому стані.

В Белгороде-Днестовском митинг против перевода районной больницы под ковидных Люди против открытия коронавирусного отделения в районной больнице, хотя это предполагалось сделать в начале пандемии как больница второй волны. Gepostet von Знають ВСІ am Samstag, 5. September 2020

Нагадавши, у мережі показали, що творилося в центрі Одеси на День міста, відео

Як повідомляла Politeka, спалах вірусу на курортах Одеси, в МОЗ зробили заяву "приїжджають, підхоплюють хворобу, а потім..."

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