З 4 вересня перестав виходити на зв'язок

Поліція розшукує неповнолітнього киянина, який приїхав до Одеси і зник

Так, Шевченківським відділенням поліції в Одесі встановлюється місцезнаходження 17-річного Кушка Дмитра Олександровича, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу регіонального ГУНП.

Відомо, що підліток кілька тижнів перебував в Одесі, проте з 4 вересня перестав виходити на зв'язок з рідними.

Прикмети Діми: зріст 178 см, худорлявої статури, русяве волосся, блакитні очі.

У поліції закликали з будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, прохання телефонувати за телефоном (048) 779-49-67 або за спецлінією «102».

Раніше ми писали, в Одеській області в ставку виявили тіло дитини, яка пішла в магазин і зникла.

Страшна трагедія трапилася в селі Стара Царичанка Білгород-Дністровського району.

Хлопчик пішов у магазин близько 17 години і не повернувся. Він був оголошений в розшук.

Наступного дня о 13: 30 до Служби порятунку" 101 "надійшло повідомлення про те, що на березі місцевого ставка знайшли взуття дитини. Водолази весь день шукали зниклого, але пошуки не привели до успіху.

Наступного дня місцеві жителі виявили тіло загиблого хлопчика.

Нагадавши, агресивний підліток напав на охоронця в Одеському супермаркеті, відео: "пішов геть, бидло"

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