Мешканка Одеси, яка перехворіла китайським вірусом, розповіла, як лікують пацієнтів в інфекційній лікарні
Своєю розповіддю Юлія Бойко
Одеситка зазначила, що спочатку не особливо вірила в небезпеку підступної недуги, проте особистий досвід і те, що їй довелося спостерігати своїми очима, докорінно змінили її думку. Насамперед вони розповіла, що лікарі лікарні називають цю хворобу-легенева чума.
"Я вирішила ділитися всім як є. Що бачу особисто. Сподіваюся багатьом це допоможе.
З позитивного:
1. Їжі багато, їжа непогана. Чай дають.
2. Палати в нашому відділенні хороші. Безкоштовно.
3. Сьогодні сусідка баба Лора — 71год) - виписана через 9 днів стаціонару і 18 днів хвороби. Здоровою повністю.
4. Лікарі грошей не беруть. Просто тікають і лаються.
5. Дітей в стаціонарі немає. Хворі є-лікуються вдома.
6. Вік хворих від 22 до 88. Динаміка хвороби у всіх майже однакова - 10 днів до пневмонії.
7. Ліки майже всі за рахунок бюджету. Тільки деякі треба докуповувати. Особливо літні тяжко переносять", - розповіла пацієнтка.
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Крім того, Юлія поділилася негативними моментами від перебування в інфекційній лікарні.
«На одного лікаря від 30 осіб хворих. У кожну палату вони одягають новий костюм, закінчуються потім. Майже всі вже перехворіли ковидом, при цьому
швидка привозить все нових пацієнтів. У багатьох бабусь немає грошей докуповувати ліки. Без них - не вколять", - написала вона.
Пацієнтка зазначила, що лікарі і медсестри дуже злі вже від того, що люди не вірять у хворобу і збираються на День міста та інші заходи, а потім лежать в лікарні і охають, що заразили стать сім'ї і колег.
"Поліклініка 14 і деякі швидкі охреніли, відмовляються госпіталізувати ковід+ з пневмо. Відправляють додому на лікування антибіотиками. Потім ці приїжджають вже з двосторонньою і хрипами " » - розповіла Юлія.
Вона застерегла інших людей і більш детально розповіла про підступність вірусу.
"При надходженні в інфекціонку - вам неправильно забирають ПЛР. Тому він може бути нормальним. Навіщо вони це роблять не знаю. При температурі 36.9-37 вже можуть вдома у вас горіти легені. В цьому і підступність Ковид. Від 36,6 до 39 може бути пів години часу.
Молодого хлопця 22 роки привезли вчора і легені згоріли вже. Загинувши. Ніяких жорстких симптомів у нього не було, лікувався вдома", 0 написала дівчина.
Також одеситка звернула увагу, що лікарі борються за те, щоб поліклініки і терапевти не призначали антибіотики у кого немає пневмонії, а тільки Ковід+.
"Антибіотики вбивають імунку і ви, як і я приїдете сюди після цього лікування, з пневмонією.Пневмонія-ускладнення вірусу. Організм повинен боротися, антибіотики не дають. Тільки противірусні можна.
Якщо вже пневмонія-антибіотики потрібні від бактеріального зараження", - розповіла Юлія Бойко.
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