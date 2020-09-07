Одеситів розтривожили польоти американських і українських винищувачів над містом, пережитим вони діляться в соцмережах

У небі над Україною провели політ американські стратегічні бомбардувальники B - 52H Stratofortress, на зміну яким прийшли літаки британських військово-повітряних сил. Відповідне відео розмістила прес-служба Міноборони України. (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Як повідомляє "Думська" , бомбардувальники з США літали над Чорним морем у супроводі українських винищувачів Су-27 з Одеського аеродрому.

"Стратосферні фортеці" злетіли з британської бази Фейрфорд і увійшли в повітряний простір України з боку Польщі, а пізніше пролетіли над Азовським морем.

Потрібно сказати, що B - 52 стоять на озброєнні американської армії з 1955 року. На дозвуковій швидкості вони можуть літати на висоті до 15 кілометрів і здатні нести різні види зброї, в тому числі ядерну. Всього випустили 102 такі машини.

Користувачі в мережі активно обговорюють польоти військової авіації.

"Вони літають і дуже моторошно, коли летить над будинком»,

"Живу на 1 заставі, так від цих літаків тварини в будинку розбігаються від страху. А іноді здається, що війна тьху тьху»,

"Американські були бомбардувальники, а наші супроводжували) Дякуємо братам за підтримку. Слава Україні!»,

"Літали дуже низько. Думали дах зірве. Живу в Чорноморську»,

"Нехай свої літають, ніж ворожі»,

"Два літаки злетіло, а палива спишуть, як на ескадру»,

"Над Одесою бойовим літакам робити нічого. А ось в аеропорту нехай приземлятися. Літати потрібно особливо молодим пілотам»,

"Вони коли через Таїрова до моря пролітають метрів 150 над будинками, таке звучання, що вікна повилітають на * рен, моторошна фігня»,

"Скажіть спасибі що наші літають, все їм не подобається, або може по Червоній зірці і серпі і молоті скучили?",- висловилися в мережі.

B-52 US Air Force in Ukrainian sky 4 вересня 2020 року військові літаки ВПС США Boeіng B-52 увійшли в повітряний простір України. Американські стратегічні бомбардувальники супроводжують винищувачі бригад тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України Су-27 та МіГ-29. Вранці 4 вересня бомбардувальники вилетіли із авіабази Ферфорд у Великій Британії, пролетіли над територією Європи, де їх супроводжували винищувачі ВПС країн НАТО та ключових партнерів Альянсу. Українські військові льотчики зустріли В-52 на польському кордоні, здійснили супровід через територію України до узбережжя Азовського моря та в зворотному напрямку. Патрулювання має плановий характер для досягнення взаємосумісництва країн НАТО та партнерів. Ймовірно що така співпраця у сфері колективної безпеки продовжиться й надалі. Gepostet von Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces am Freitag, 4. September 2020

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