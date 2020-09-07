Одеситів розтривожили польоти американських і українських винищувачів над містом, пережитим вони діляться в соцмережах
У небі над Україною провели політ американські стратегічні бомбардувальники B - 52H Stratofortress, на зміну яким прийшли літаки британських військово-повітряних сил. Відповідне відео розмістила прес-служба Міноборони України. (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
Як повідомляє
"Стратосферні фортеці" злетіли з британської бази Фейрфорд і увійшли в повітряний простір України з боку Польщі, а пізніше пролетіли над Азовським морем.
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Військову авіацію підняли в небі над Одесою: кадри того, що відбувається
Потрібно сказати, що B - 52 стоять на озброєнні американської армії з 1955 року. На дозвуковій швидкості вони можуть літати на висоті до 15 кілометрів і здатні нести різні види зброї, в тому числі ядерну. Всього випустили 102 такі машини.
Користувачі в мережі активно обговорюють польоти військової авіації.
"Вони літають і дуже моторошно, коли летить над будинком»,
"Живу на 1 заставі, так від цих літаків тварини в будинку розбігаються від страху. А іноді здається, що війна тьху тьху»,
"Американські були бомбардувальники, а наші супроводжували) Дякуємо братам за підтримку. Слава Україні!»,
"Літали дуже низько. Думали дах зірве. Живу в Чорноморську»,
"Нехай свої літають, ніж ворожі»,
"Два літаки злетіло, а палива спишуть, як на ескадру»,
"Над Одесою бойовим літакам робити нічого. А ось в аеропорту нехай приземлятися. Літати потрібно особливо молодим пілотам»,
"Вони коли через Таїрова до моря пролітають метрів 150 над будинками, таке звучання, що вікна повилітають на * рен, моторошна фігня»,
"Скажіть спасибі що наші літають, все їм не подобається, або може по Червоній зірці і серпі і молоті скучили?",- висловилися в мережі.
Нагадаємо, що військову авіацію підняли в небі над Одесою: кадри того, що відбувається
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