У понеділок, 7 вересня, в центрі Одеси дуже сильно ускладнено рух автотранспорту

Всьому причиною став ремонт теплотраси на вулиці Канатній, передає Politeka.net

Як повідомили очевидці в соцмережах, величезні затори спостерігаються на Рішельєвській, Канатній, Маразліївській, Успенській, Середньофонтанській, водопровідній, та інших вулицях.

Там зафіксовано величезне скупчення автомобілів, водії порушують ПДР, виїжджають на смугу громадського транспорту, зупиняються в пробці прямо на перехресті, створюючи ще більші проблеми в русі.

Через це багато городян запізнилися на роботу. Деякі виходили з транспорту і йшли пішки.

Раніше ми повідомляли, що з п'ятниці 4 вересня було закрито рух по вулиці Канатній на ділянці від Семінарської до Бісквітного провулка у зв'язку з ремонтом теплотраси. Орієнтовно роботи триватимуть до 15 жовтня.

"Це останній етап капремонту труб, які не перекладалися. Після завершення робіт вся гілка від Італійського бульвару до вулиці Сегедської буде капітально відремонтована, що дозволить уникнути нових розкопок в найближчі 30 років», - повідомила директор директор компанії «Теплопостачання міста Одеси» Ганна Позднякова.

Також стало відомо, що у зв'язку з перекриттям тимчасово змінюється схема руху тролейбусів № 10 і 11. Тепер вони об'їжджатимуть через проспект Шевченка.

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