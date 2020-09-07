Це не перший випадок!

Мертвих дельфінів все частіше стало викидати на узбережжі Чорного моря

Так, чергову страшну знахідку виявили жителі міста Чорноморська, що поблизу Одеси. Про це вони повідомляють в мережі, оприлюднивши відео з місця події, передає Politeka.net. (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Дельфіна знайшли вже мертвим на території Центрального пляжу в неділю, 6 вересня. Причина смерті ссавця на даний момент з'ясовується.

Відзначимо, що найчастіше дельфіни гинуть в результаті заплутування в рибальських мережах. Тільки 10% задихнулися тварин викидає на берег. За словами біолога Олександра Куракіна, такі мережі можуть досягати 100 км.

Раніше ми повідомляли, в Чорне море біля берегів Одеси стався серйозний викид нафтопродуктів з танкера "Делфі".

Як зазначив одеський еко-активіст Владислав Балинський, бонові загородження, якими оточили ділянку моря навколо судна, не втримали від витоку пального.

"Вода в пляжній зоні в результаті нового витоку нафтопродуктів з борту танкера покрилася плівкою, почалися замірні процеси, оскільки бонові загородження навколо аварійного судна встановлені неправильно, а компанія-підрядник не прибирає нафтову плівку", – розповів еколог.

Gepostet von Светлана Фурсова am Samstag, 5. September 2020

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