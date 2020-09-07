Екстремал з Одеси на честь дня народження спробував переплив затоку від Крижанівки в Ланжерон і йому це майже вдалося

Своєю незвичайною історією і кадрами одесит Святослав Струтинський поділився на сторінках соцмереж, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте до кінця)

За словами чоловіка, план по запливу він почав за годину до світанку в свій 31-й день народження. Одесит в одних плавках стрибнув у таксі і приїхав на протилежний берег, в Крижанівку.

"Перша година плисти з майже нульовою видимістю було стрьомно. Ранкове світло ще не пробиває зелену муть підводного царства, і я раз у раз врізаюся в медуз. Не смертельно, але пече відчутно. Що ж, якщо корнероти-це найстрашніше, кого я Зустріч по дорозі на той берег - нехай.Через пару тисяч гребків я зупинився, щоб озирнутися. Ледь помітні на горизонті новобудови далекої Аркадії, здається, нітрохи не наблизилися. Зате берег за спиною - вельми віддалився», - розповів Святослав.

По дорозі плавець втратив пляшку з водою, яку брав у дорогу, тому зупинився біля великого корабля, що стояв на якорі, побалакав з матросом і попросив Скинути йому водички. Після цього відправився далі.

Треба сказати, що затія хлопцеві по переплитию затоки майже вдалася, якби не патрульний катер, який перегородив екстремалу дорогу і попросив піднятися на борт.

"Ось уже видно купол дельфінарію, Ланжерон. Думаю про те, як було б класно, якщо б на березі мене зустрічали...

Обережніше зі своїми бажаннями, друзі! Буквально через пару хвилин дорогу перетинає патрульний катер. Троє прикордонників просять мене піднятися на борт. Пояснюють, що плавати тут зовсім не можна. По рації доповідають комусь, що плавець затриманий і незабаром буде доставлений у відділення», - продовжив свою розповідь він.

Після того як прикордонники опитали молодика в будівлі Морвокзалу, він подзвонив мамі і попросив привезти паспорт і речі.

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