Минулого тижня на території Одеської області зникли 26 дітей
Як передає Politeka.net, саме стільки заяв про зникнення неповнолітніх було подано до правоохоронних органів за період з 31 серпня по 7 вересня поточного року, повідомляє прес-служба регіонального ГУНП.
У поліції зазначили, що з 26 дітей були знайдені і повернуті батькам 25.
За цей період тридцять дві людини були притягнуті до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків.
Невістка Пугачової в зухвалому міні зганьбилася на весіллі: "і цю на сцену, а ще три малолітки на підході"
Рахунки українців блокуються і гроші можуть не повернути, ПриватБанк вже попередив: що відбувається
"Наречена" Харламова вразила розмірами бюста в тісному топі: "Дуже сильно випирають"
У Приватбанку почали блокування карт, грошей не зняти навіть через касу: "необхідно пройти..."
Три людини оштрафували за домашнє насильство.
«16 дітей стали жертвами нещасних випадків, а від протиправних дій постраждало 18 неповнолітніх», - повідомили правоохоронці.
Раніше ми повідомляли, поліція розшукує неповнолітнього киянина, який приїхав до Одеси і зник.
Так, Шевченківським відділенням поліції в Одесі встановлюється місцезнаходження 17-річного Кушка Дмитра Олександровича, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу регіонального ГУНП.
Відомо, що підліток кілька тижнів перебував в Одесі, проте з 4 вересня перестав виходити на зв'язок з рідними.
Прикмети Діми: зріст 178 см, худорлявої статури, русяве волосся, блакитні очі.
Нагадавши, агресивний підліток напав на охоронця в Одеському супермаркеті, відео: "пішов геть, бидло"
Як повідомляла Politeka, в Одесі натовп влаштував самосуд над водієм, відео злили в мережу: "збив матір з дітьми"
Також Politeka писала, що життя 13-річної дівчинки раптово обірвалося під Одесою: "грала з іншими дітьми"