Що про них відомо?

Минулого тижня на території Одеської області зникли 26 дітей

Як передає Politeka.net, саме стільки заяв про зникнення неповнолітніх було подано до правоохоронних органів за період з 31 серпня по 7 вересня поточного року, повідомляє прес-служба регіонального ГУНП.

У поліції зазначили, що з 26 дітей були знайдені і повернуті батькам 25.

За цей період тридцять дві людини були притягнуті до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків.

Три людини оштрафували за домашнє насильство.

«16 дітей стали жертвами нещасних випадків, а від протиправних дій постраждало 18 неповнолітніх», - повідомили правоохоронці.

Раніше ми повідомляли, поліція розшукує неповнолітнього киянина, який приїхав до Одеси і зник.

Так, Шевченківським відділенням поліції в Одесі встановлюється місцезнаходження 17-річного Кушка Дмитра Олександровича, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу регіонального ГУНП.

Відомо, що підліток кілька тижнів перебував в Одесі, проте з 4 вересня перестав виходити на зв'язок з рідними.

Прикмети Діми: зріст 178 см, худорлявої статури, русяве волосся, блакитні очі.

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