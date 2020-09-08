Не встиг навчальний рік розпочатися, як стало відомо, що деяких школярів в Одесі вже відправили на карантин

Так, наприклад, в одній з приватних одеських шкіл китайським вірусом заразився вчитель. У зв'язку з цим весь клас відправили на двотижневу самоізоляцію, розповів заступник головного санітарного лікаря в Одеській області Сергій Дементьєв, передає Politeka.net.

При цьому медик зазначив, що школа поки продовжує працювати.

"Зараз за дітьми спостерігають, поки серед них не виявили хворих. Територію школи обробили дезінфікуючими засобами, навчання там проходить з необхідними заходами безпеки: масками, антисептиками і дистанцією», - повідомив Дементьєв.

Крім того, вірус виявили у водія шкільного автобуса в одній з Лиманських шкіл. Там на самоізоляцію відправили 46 школярів.

До цього ми писали, з'явилася інформація про те, що місця для нових хворих в Одесі давно закінчилися, тому медики готують ще дві додаткові лікарні, де прийматимуть з підозрою на COVID-19.

Йдеться про міські лікарні №1 і 10, які раніше числилися в резерві. Також в 5-й лікарні додадуть ще 30 ліжок, тому що місця для нових хворих вже давно закінчилися.

"Якщо епідеміологічна ситуація в місті не покращиться, відділення підготують і в 11-й лікарні", - заявила директор міськздрва Олена Якименко.

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