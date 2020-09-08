У мережі показали, як одеський мажор розбив вщент елітну іномарку

Відповідні кадри оприлюднили місцеві ЗМІ (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

ДТП сталася днями на вулиці Пушкінській між Єврейською та Жуковського.

Молодий водій на Мерседесі вирішив поганяти. Після світлофора мажор дав по газах, але на мокрій дорозі після дощу не впорався з керуванням і на великій швидкості влетів у припаркований автомобіль Hyundai, після чого його відкинуло в дерево, потім назад на проїжджу частину. Відзначається, що в результаті аварії ніхто не постраждав, проте в підсумку 20-річний водій розбив свій дорогий автомобіль в мотлох.

На нього складено адміністративні матеріали за ст. 124 КУпАП.

Раніше ми повідомляли, в Одесі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю тролейбуса, є постраждалі.

Аварія трапилася в четвер, 3 вересня, в районі будинку №7 по вулиці Академіка Корольова.

За попередніми даними, водій автомобіля Nissan Almera порушив правила дорожнього руху, перетнув подвійну суцільну на розвороті, не пропустив тролейбус, в результаті тролейбус врізався в іномарку, та в припаркований Hyundai, який відкинуло на Nissan Rogue.

В результаті зіткнення постраждав водій і жінка-пасажир Nissan Almera. На місці працювала поліція.

Нагадавши, автобуси з людьми розбилися на одеській трасі, є жертви: деталі і кадри з місця ДТП

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