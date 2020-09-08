Після масових гулянь на День міста в Одеській ОДА наполягають на введенні суворого карантину, як у квітні місяці

З відповідним зверненням до комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС звернулася керівник облздраву Наталія Одарій-Захар'єва, передає Politeka.net



Чиновниця впевнена, що це необхідно, щоб люди струснулися і згадали, що потрібно строго слідувати найпростішим обмеженням — маски в громадських місцях, часте миття рук, наявність дезінфекторів і соціальна дистанція.

"Напевно, тоді буде трохи легше і медикам. Увійдемо в карантин, щоб люди зрозуміли. Що повинні жити з цим вірусом. Є скупчення людей-наділи маски, зайшли в магазин-наділи маски... " » - заявила вона.

Слід нагадати, що при жорсткому карантині, як було навесні цього року, в Одеському регіоні припинили роботу різних громадських установ, включаючи ресторани і кафе, закрилися навчальні заклади і храми, а також не працював приміський і міжміський транспорт.

Раніше, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що після свята на честь Одеси, влаштованого 2 вересня, стрімко збільшиться число хворих на китайську інфекцію. Він підкреслив, що епідемічна ситуація в регіоні зараз непроста – заповненість ліжок у лікарнях області, де лікують заражених, становить 66%.

"Не треба бути Вангою, щоб чітко усвідомлювати, що через буквально кілька днів, тижнів побачимо ще більше зростання числа хворих COVID-19 в Одеській області і безпосередньо в місті Одесі", – говорив днями Степанов.

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