В Одесі силовики затримали іноземця, який отримав на пошті посилку з Придністров'я

Подробицями поділилися в прес-службі Національної поліції в Одеській області, оприлюднивши відео на додачу, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

На одному з поштових відділень міста 23-річний громадянин сусіднього государтва отримав посилку, всередині якої знаходився півкілограмовий пакет амфетаміну. Молодика оперативники затримали на гарячому. Він спробував викрутитися і розповів, що забрати на пошті посилку його попросили «знайомі з Придністров'я».

У свою чергу правоохоронці того ж дня провели обшуки в орендованій ним квартирі і виявили додаткові докази його зв'язку з наркоторгівлею.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за незаконне поводження з наркотичними засобами, психотропними речовинами або їх аналогами. Суд обрав іноземцю запобіжний захід у вигляді ув'язнення в СІЗО з правом застави в 300 тис. грн. Йому загрожує 12 років в'язниці.

Раніше ми повідомляли про те, що в Одеській області підприємливі військові заробляють, як можуть.

Так, наприклад військовослужбовець однієї з частин ЗСУ вирішив поторгувати боєприпасами.

Як повідомили в прес-службі Військової прокуратури Південного регіону, на нелегальному бізнесі вояка заробив майже 14 тисяч гривень.

В ході слідства було встановлено,що 31 Липня військовий за 10 тис.гривень продав якомусь цивільному 880 патронів калібру 7, 62х54. А 1 вересня він продав 7 гранат РГД (правда, без запалів) за 3,5 тис.грн.

У відомстві обіцяють, що військовій частині, а також в квартирах військовослужбовця і його можливого спільника проведуть обшуки.

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