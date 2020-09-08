За останню добу в Одеській області від китайської інфекції померли 11 пацієнтів
Як передає Politeka.net, тривожну статистику оприлюднили в Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України.
Так, за їхніми даними, в області зареєстровано 8 722 випадки-19, з них 3 749 осіб — жителі Одеси.
За минулу добу в регіоні виявлено 197 нових випадків захворювання, з них 95 — у одеситів, 102 — у жителів районів області. Летальних випадків зафіксовано 135, з них 11 пацієнтів за останню добу.
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Одужали 2025 осіб, 6561 хворіють на даний момент і у 10302 знаходяться під підозрою.
В цілому по країні на даний момент 140 479 хворих-19. З них 2 934 людини померли і 63 546 пацієнтів одужали. За минулий день коронавірус підтвердився ще у 2 411 українців.
Треба сказати, що за добу найбільшу кількість випадків зареєстровано в Києві (235), Харківській області (230), Одеській (196), Львівській (192) і Тернопільській (190) областях.
Раніше ми повідомляли, що в Одеській ОДА наполягають на введенні суворого карантину, як у квітні місяці.
З відповідним зверненням до комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС звернулася керівник облздраву Наталія Одарій-Захар'єва.
Чиновниця впевнена, що це необхідно, щоб люди струснулися і згадали, що потрібно строго слідувати найпростішим обмеженням — маски в громадських місцях, часте миття рук, наявність дезінфекторів і соціальна дистанція.
"Напевно, тоді буде трохи легше і медикам. Увійдемо в карантин, щоб люди зрозуміли. Що повинні жити з цим вірусом. Є скупчення людей-наділи маски, зайшли в магазин-наділи маски... " » - заявила вона.
Слід нагадати, що при жорсткому карантині, як було навесні цього року, в Одеському регіоні припинили роботу різних громадських установ, включаючи ресторани і кафе, закрилися навчальні заклади і храми, а також не працював приміський і міжміський транспорт.
Нагадавши, вірус продовжує творити біду на Одещині, кількість жертв різко зросла: Лякаючі цифри
Як повідомляла Politeka, спалах вірусу на курортах Одеси, в МОЗ зробили заяву "приїжджають, підхоплюють хворобу, а потім..."
Також Politeka писала, що новий осередок зараження вірусом виявлений під Одесою, під загрозою діти: деталі екстреного рішення