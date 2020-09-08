В Одесі батьки учнів поскаржилися, що їх дітям роздають політичну агітацію прямо в школах

Про це стривожені батьки розповіли в соцмережах, передає Politeka.net

Так, мама першокласника Вікторія Кудрявська розповіла, що в гімназії № 7 її дитині подарували календар із зображенням мера міста Геннадія Труханова в оточенні дітей.

"На якій підставі моя дитина приносить своєму рюкзаку такі листівки, каже, що видали в школі. Якщо ви дозволяєте роздавати такі безкоштовні календарі в школах, може тоді і шафу за 26 000 гривень купить саме той, хто на фото? Прошу вас, узгодити зі своїми колегами те, щоб моїй дитині агітаційну "літературу", календарі із зображенням президентів, мерів і так далі надалі не давали", - обурилася в соцмережах одеситка.

На що директор Департаменту освіти і науки Олена Буйневич відповіла, що це вітальні календарі, які видають щорічно.

« На них немає передвиборної агітації, і на них не витрачають бюджетні гроші», - заявила чиновниця.

Раніше ми повідомляли, не встиг навчальний рік початися, як стало відомо, що деяких школярів в Одесі вже відправили на карантин

Так, наприклад, в одній з приватних одеських шкіл китайським вірусом заразився вчитель. У зв'язку з цим весь клас відправили на двотижневу самоізоляцію, розповів заступник головного санітарного лікаря в Одеській області Сергій Дементьєв.

При цьому медик зазначив, що школа поки продовжує працювати.

"Зараз за дітьми спостерігають, поки серед них не виявили хворих. Територію школи обробили дезінфікуючими засобами, навчання там проходить з необхідними заходами безпеки: масками, антисептиками і дистанцією», - повідомив Дементьєв.

Нагадаємо, що відомий шоумен стане кандидатом на пост мера Одеси: "запропонував особисто Зеленський"

Як повідомляла Politeka, люди збунтувалися в Одесі, в хід пішли фаєра, відео: "Труханов поверни..."

Також Politeka писала, що шоумену Філімонову пригадали невдалий жарт про Крим, відео: "відокремиться тільки після Одеси"