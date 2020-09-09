Синоптики розповіли, яка погода очікує жителів Одеси і гостей міста в середу, 9 вересня

Так, за їхніми прогнозами, спекотна погода поки не планує залишати місто. Про це повідомили в Гідррометцентрі Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net

В Одесі весь день триматиметься ясна погода. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-15 °С, вдень 25-27 °С.

Температура морської води 21-22 °С.

По області прогнозується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 10-15 °С, вдень 25-30 °С.

На автошляхах області вранці місцями серпанок видимість 1-2 км.

Крім того, синоптики попередили, що в цей день на території Одеси буде спостерігатися дуже висока пожежна небезпека.

Раніше ми повідомляли, акваторію Чорного моря поблизу Одеси заполонили гігантські медузи-корнероти.

Кадри непроханих гостей показав Одеський Еко-активіст Владислав Балинський.

За його словами, медуз в морі досить багато. Особливо-за хвилеломом, де вода ще досить тепла, на відміну від берега.

"Мабуть, за 10 років я не бачив такої концентрації корнеротів. Причому медузи дуже і дуже великі, йдуть щільним шаром уздовж берегової течії. Тому купатися доводиться з обережністю, тому що так чи інакше корнероти жаляться, і коли їх така кількість, опіків виходить досить багато», — розповів екоактивіст.

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