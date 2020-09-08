Останнім часом в центрі Одеси почастішали випадки вандалізму

Невідомі масово знищують лавки в парках, псують фонтани і скульптурні композиції. Дійшло до того, що на місто перлину біля моря стало боляче дивитися, передає Politeka.net

Цього разу вандали поламали фонтан на Театральній площі біля Оперного театру, повідомляє офіційний сайт Одеси.

Як стало відомо, хулігани зламали дві форсунки, а також пошкодили трубопровід верхньої чаші. Коли виникла поломка і що конкретно відбувалося на площі — з'ясовується.

Тепер фонтан відключать на час ремонту. З його верхньої частини спустять воду і протягом декількох днів фахівці будуть відновлювати колишній вигляд пам'ятки. Точної дати запуску не озвучують.

Не так давно ми повідомляли, що в центрі Одеси два вандали серед білого дня залили фарбу в фонтан "Початок почав" в Грецькому парку.

Камери спостереження зняли дії хуліганів, як і їхні обличчя. На кадрах видно, що вандали діяли в нахабну.

У той час, як хлопець позував біля фонтану з пляшкою і виливав рідину, супутниця його знімала на телефон. Перехожі не робили їм зауваження і не намагалися перешкодити.

КУ "Центр-077" просить одеситів не бути байдужими і повідомляти про подібні випадки, так як наступного разу в систему можуть залити щось серйозніше барвника. В результаті прикраса парку може бути зіпсовано.

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