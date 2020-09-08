Незаконну вирубку дерев зафіксували в Одесі

Про кричущий інцидент, який трапився днями у внутрішньому дворі Київського районного суду Одеси, розповів еко-активіст Владислав Балинський, передає Politeka.net

Як стало відомо, спиляли дерева представники ТОВ «ТАУРУС», які за міські гроші проводять реконструкцію будівлі суду. Всього вони видалили 5 здорових дерев. Це були горіхи діаметрів близько 47 сантиметрів.

Еколог звернув увагу, що вік спиляних дерев більше 40 років. Він оцінює їх вартість з урахуванням висадки і утримання в 4-5 тисяч доларів.

Тим часом, за даними місцевих ЗМІ, співробітники Департаменту екології склали протокол за статтею 152 КУпАП щодо ТОВ "ТАУРУС". Дані особи визнали свою провину, що вони беззаконно спиляли живі горіхи.

До цього ми писали, що вандали поламали фонтан на Театральній площі біля Оперного театру.

Як стало відомо, хулігани зламали дві форсунки, а також пошкодили трубопровід верхньої чаші. Коли виникла поломка і що конкретно відбувалося на площі — з'ясовується.

Тепер фонтан відключать на час ремонту. З його верхньої частини спустять воду і протягом декількох днів фахівці будуть відновлювати колишній вигляд пам'ятки. Точної дати запуску не озвучують.

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