Кількість хворих у регіоні збільшилася до 8 835

Як передає Politeka, за інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, станом на 9 вересня в Одеській області зареєстровано 8 835 випадків вірусу.

З них 3 813 осіб-жителі Одеси. За останню добу в регіоні зареєстровано 113 нових випадків захворювання, з них 64 — у одеситів, 49 — у жителів районів області.



Крім того, в Одесі число викликів мобільних бригад центру невідкладної допомоги для проведення досліджень на вірус стрімко зростає і раніше створені чотири мобільні бригади вже не справляються з числом викликів.







За даними Одеської міської ради, за весь період роботи мобільні бригади здійснили понад 2600 виїздів, під час яких проведено 6800 обстежень на наявність COVID-19.

Зростання числа хворих коронавірусною інфекцією в Одесі створює істотне навантаження на мобільні бригади. У зв'язку з цим в центрі невідкладної медичної допомоги планують створити додаткову п'яту бригаду для виїзної діагностики COVID-19.

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Чиновниця впевнена, що це необхідно, щоб люди струснулися і згадали, що потрібно строго слідувати найпростішим обмеженням — маски в громадських місцях, часте миття рук, наявність дезінфекторів і соціальна дистанція.



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