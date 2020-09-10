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В Одесі підхмелені люди напали на медпрацівника

Подробиці конфлікту, який трапився пізно ввечері, повідомили в прес-службі патрульної поліції Одеської області, передає Politeka.net

За їх інформацією, компанія людей після відвідування ресторану з'явилася в Центр невідкладної медичної допомоги і зажадала госпіталізувати одного з них. За словами візитерів, їх приятель впав і отримав травму.

Спілкування з медиками переросло в конфлікт. Чоловіки лаялися матом і агресивно поводилися на території центру, а потім і зовсім повалили на землю фельдшера і почали бити його ногами. Медпрацівники викликали копів, які прибули на місце і затримали буянов. Усіх причетних до нанесення тілесних ушкоджень доставили до райвідділу.

Що стосується потерпілого, то він спрямований на обстеження експертами.

У поліції зазначають, що справу попередньо кваліфікують як умисне нанесення легких тілесних ушкоджень.

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п'яна дівчина напала на правоохоронців і роздряпала їм обличчя.

За версією правоохоронців, 20-річна дівчина під дією алкоголю накинулася на піший патруль нацгвардійців з кулаками, ставши на захист перехожого, який порушував громадський порядок і був попереджений їм про відповідальність. Поруч з нею знаходився її 37-річний приятель, який також був нетверезий. Чоловік постійно намагався заважати поліцейським спілкуватися з його подругою та ігнорував їхні зауваження.

В результаті нападу у службовців на обличчі з'явилися садна.

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