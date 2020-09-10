В Одесі підхмелені люди напали на медпрацівника
Подробиці конфлікту, який трапився пізно ввечері, повідомили в прес-службі патрульної поліції Одеської області, передає Politeka.net
За їх інформацією, компанія людей після відвідування ресторану з'явилася в Центр невідкладної медичної допомоги і зажадала госпіталізувати одного з них. За словами візитерів, їх приятель впав і отримав травму.
Спілкування з медиками переросло в конфлікт. Чоловіки лаялися матом і агресивно поводилися на території центру, а потім і зовсім повалили на землю фельдшера і почали бити його ногами. Медпрацівники викликали копів, які прибули на місце і затримали буянов. Усіх причетних до нанесення тілесних ушкоджень доставили до райвідділу.
Схудлий на 12 кілограмів "коханець" Ані Лорак Лазарєв вразив виснаженим виглядом: "Сегодня..."
Дан Балан забув про Тіну Кароль в обіймах королеви краси: "Поїхали разом"
Фреймут розкрила подробиці про свій важкий діагноз, що буде з "Танцями": "Виснажує душу, каламутні і темні думки..."
Різкий розворот курсу долара, нові штрафи і підвищення зарплат до 15 тисяч — головне за ніч
Що стосується потерпілого, то він спрямований на обстеження експертами.
У поліції зазначають, що справу попередньо кваліфікують як умисне нанесення легких тілесних ушкоджень.
Не так давно ми писали, що на базі відпочинку в селі Грибівка
п'яна дівчина напала на правоохоронців і роздряпала їм обличчя.
За версією правоохоронців, 20-річна дівчина під дією алкоголю накинулася на піший патруль нацгвардійців з кулаками, ставши на захист перехожого, який порушував громадський порядок і був попереджений їм про відповідальність. Поруч з нею знаходився її 37-річний приятель, який також був нетверезий. Чоловік постійно намагався заважати поліцейським спілкуватися з його подругою та ігнорував їхні зауваження.
В результаті нападу у службовців на обличчі з'явилися садна.
Нагадавши, на Одещині копи повалили на підлогу і побили ветерана АТО: "прийшов за дружиною"
Як повідомляла Politeka, захищав місце кулаками: в Одеській маршрутці чоловік вдарив вагітну, відео бійки
Також Politeka писала, що на одеському вокзалі відрили полювання на туристів, фото: "не встигають зійти з поїзда"