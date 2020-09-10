Стала відома причина рекордно низького числа хворих китайським вірусом за добу на Одещині

Нагадаємо, що станом на ранок 10 вересня, нових випадків зафіксовано всього 41, з них двоє — діти, чотири людини — медпрацівники.

Як виявилася, така статистика обумовлена не тим, що хвороба пішла на спад, а з відсутністю тест-систем і реагентів. Про це повідав представник Лабораторного центру МОЗ України в Одеській області Сергій Дементьєв, пише ТСН .

Він зізнався, що навіть той 41 випадок, який підтвердили, зроблений в приватних лабораторіях. У державних лаборантам нема на чому працювати.

"Гроші на тест-системи і реагенти є, але постачальники не можуть в достатньому обсязі надати необхідне, це загальнонаціональна проблема", — розповів Дементьєв.

Раніше ми повідомляли, всього за час пандемії на території Одещини число інфікованих досягло 8876 осіб. За цей час захворіли 675 дітей та 701 медпрацівник.

За минулу добу два пацієнти померли від ускладнень, викликаних небезпечною недугою. Кількість померлих від COVID -19 в Одеській області - 138 осіб. Одужали за весь час 3253 людини.

Також ми повідомляли, після масових гулянь на День міста в Одеській ОДА наполягають на введенні суворого карантину, як у квітні місяці.

З відповідним зверненням до комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС звернулася керівник облздраву Наталія Одарій-Захар'єва.

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