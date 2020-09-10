У центрі Одеси співробітники комунальних служб перекрили рух по одній з вулиць

Всьому причиною стало підрізування аварійних дерев, яку затіяли працівники Міськзелентресту, повідомляють у міськраді.

Так, на Олександрівському проспекті між вулицею Буніна і Жуковського буде обмежено рух до кінця тижня.

Варто звернути увагу, що деякі підприємливі водії вже влаштували несанкціоновану парковку.

Раніше ми повідомляли, незаконну вирубку дерев зафіксували в Одесі.

Про кричущий інцидент, який трапився днями у внутрішньому дворі Київського районного суду Одеси, розповів еко-активіст Владислав Балинський

Еколог звернув увагу, що вік спиляних дерев більше 40 років. Він оцінює їх вартість з урахуванням висадки і утримання в 4-5 тисяч доларів.

Також ми повідомляли, що з п'ятниці 4 вересня було закрито рух по вулиці Канатній на ділянці від Семінарської до Бісквітного провулка у зв'язку з ремонтом теплотраси. Орієнтовно роботи триватимуть до 15 жовтня.

"Це останній етап капремонту труб, які не перекладалися. Після завершення робіт вся гілка від Італійського бульвару до вулиці Сегедської буде капітально відремонтована, що дозволить уникнути нових розкопок в найближчі 30 років», - повідомила директор директор компанії «Теплопостачання міста Одеси» Ганна Позднякова.

Нагадаємо, що нова напасть знайдена на одному з пляжів Одеси: де не можна відпочивати

А ще Politeka писала, що туристів віднесло штормом в море під Одесою, фото: стала відома їхня доля

Також Politeka повідомляла, що одесит прославився після того, як переплив затоку, відео: "вирішив відсвяткувати день народження"