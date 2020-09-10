У центрі Одеси пенсіонерка не може потрапити в свою квартиру, прохід закрила комп'ютерна академія

Про кричущу ситуацію вона сама розповіла на сторінках місцевого пабліку «Чорний список Одеси», передає Politeka.net

"Мене, інваліда другої групи, пенсіонерку керівництво комп'ютерної Академії "Шаг", що знаходиться за адресою Садова 3 не пускає в мою квартиру. На території, що належить місту, між будинком по Садова 3 і Садова 5 встановлені ворота і тим самим перекритий доступ до входу в мою квартиру», - написала одеситка.

Пенсіонерка стверджує, що директор Одеської філії Академії "Шаг" запропонувала їй зробити окремий вхід через вікно, проте будинок є пам'яткою архітектури і будь-які зміни у фасаді неможливі.

«Не кажучи вже про те, що погодьтеся, інваліду не зовсім зручно пробиратися в свою ж квартиру через вікно. Неодноразово викликалася поліція. Але віз відтепер там. Прохання до знаючих і небайдужих жителів Одеси-допоможіть . Що робити? Куди бігти", - звернулася вона.

Користувачі в соцмережах висловили крайнє обурення, а також почали давати різні поради літній жінці.

Серед найцікавіших прозучали, звернутися до місцевих активістів, мера Геннадія Труханова, а також попросити сусіда болгаркою спиляти ворота.

«Зовсім з глузду з'їхали, хочуть захопити весь двір????»,

«Напишіть меру і покличте активістів, вони люблять розборки такі»,

"Напишіть скаргу до інспекції з благоустрою»,

"Куди дивиться Труханов?»,

"Скоро вибори. Скористайтеся ситуацією, йдіть одночасно до різних депутатів і напишіть в мерію скаргу»,

"Зробіть псевдопожар і викличте пожежну»,

«Що творитися в країні, це як треба знущатися над людьми ,щоб людина не змогла зайти в свою квартиру вже ??»,

"Вони там зробили школу, дитина відвідувала, потім пішли, тому що класи не пристосований під довге перебування дитини. Їх цікавлять тільки гроші»,

"Попросити сусіда з болгаркою спиляти ворота»,

«Я б подивилася, якби в квартирі цієї нещасної жінки жив якийсь чинуша і чи бандюк... Швидше, крок, пожніть те, що сієте!!!!»,

«А чому тільки через вікно, а не через горище пожежними сходами? Так цей квест став би ще цікавіше!!!!» ,- пишуть в мережі.

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