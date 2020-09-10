Заступник мера Одеси Павло Вугельман знову отримав позитивний тест на китайську болячку і навіть встиг заразити свої підлеглих

Про це пише інформаційний портал УСІ.

«Як показали результати нового тесту від 8 вересня, у Вугельмана знову позитивний результат. Захворіли не тільки його близькі родичі, а й секретар, водій та інші особи, які були з ним в контакті», - йдеться в публікації.

За даними видання, сам віце-мер важко переносить хворобу, у нього досі спостерігається двостороннє запалення легенів.

Варто нагадати, що Вугельман йшов на самоізоляцію ще на початку серпня, однак про те, що хворий COVID-19 не зізнавався.

"Мій експрес-тест дав негативний результат. ПЛР-тест, який здавав минулого тижня, — негативний, завтра вранці здаю повторний», — писав тоді заступник одеського мера. Пізніше він все таки підтвердив, що заразився вірусом.

Нагадаємо, що за минулу добу в Одеській області підтвердили 41 новий випадок зараження. Рекордно низькі показали пов'язані не з поліпшенням епідеміологічної ситуації, а з відсутністю тестів.

За словами представника МОЗ, лаборантам просто нема з чим працювати. Зараз у них немає доступу до тестів на коронавірус і реагентів, які необхідні для роботи з ними. При цьому гроші на тести є, але постачальники не можуть надати їх в необхідній кількості.

Раніше ми повідомляли, все більше шкіл в Одесі стикаються з китайською інфекцією.

Так, вже стало відомо, що в місті 7 класів пішли на самоізоляцію. Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці директор Департаменту освіти і науки Олена Буйневич.

Треба сказати, що мова йде про класи в різних школах Одеси. І як зазначила чиновниця, самі навчальні заклади поки продовжують працювати, тобто інші учні продовжують відвідувати школи.

"Дуже просимо спокійно і з повагою ставитися до вчителів. Їм теж важко. І не хочеться. Сподіваюся, школи працюватимуть і далі", - написала Буйневич.

Нагадавши, вірус продовжує творити біду на Одещині, кількість жертв різко зросла: Лякаючі цифри

Як повідомляла Politeka, спалах вірусу на курортах Одеси, в МОЗ зробили заяву "приїжджають, підхоплюють хворобу, а потім..."

Також Politeka писала, що новий осередок зараження вірусом виявлений під Одесою, під загрозою діти: деталі екстреного рішення