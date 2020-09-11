Станом на ранок 11 вересня на території Одещини зафіксували 283 нових випадки зараження китайською інфекцією за добу

І це новий антирекорд, який встановила Одеська область за весь час епідемії. Свіжу статистику оприлюднила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України, передає Politeka.net



Згідно з даними, після невеликого затишшя в регіоні за добу виявили 283 хворих. Загальна кількість інфікованих перевалила за позначку в 9 тисяч і склала 9157 осіб. Від ускладнень, викликаних вірусом, померли 4 пацієнти, всього жертв 142 (з початку епідемії). Одужали за добу 42. Всього в регіоні хворіють 9157 осіб.

Ще 283 потрапили до лікарень з підозрами на вірус.

Раніше ми повідомляли, в Одеській області жовтих і помаранчевих карантинних зон стало більше.

Так, Ізмаїл, Біляївка і Болградський район як і раніше залишилися в червоній зоні.

Іванівський і Березівський райони приєдналися в помаранчевій зоні. У ній також залишилися Чорноморськ, Біляївський, Ізмаїльський, Овідіопольський і Тарутинський райони.

Білгород-Дністровський Подільський і Роздільнянський райони потрапили в жовту зону. Одеса, Білгород-Дністровський, Теплодар, Південний, А також Арцизький, Кодимський, Лиманський, Саратський райони зберегли прописку в жовтій зоні.

Зазначимо, що оновлені епідемічні обмеження набудуть чинності з понеділка, 14 вересня і діятимуть два тижні.

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