Одесити в соцмережах бурхливо обговорюють хороми місцевих багатіїв

Про це пише Politeka.net.

Не так давно в мережі з'явилися кадри шикарних особняків одеських олігархів, зроблені з висоти.

На них можна побачити, що палаци з величезними ділянками, на яких розташовані басейни, галявини з ландшафтним дизайном, химерними містками і мармуровими скульптурами, збудовані на одеському узбережжі.

Розкішні особняки оточують цілі сквери. Стилістика будинків-від класики до сучасності. Всі атрибути достатку-напоказ.

Користувачів у соцмережах обурили хороми одеських олігархів. Вони відзначили, що в той час, як для одеситів немає вільної землі для парків і скверів, багатії прихоплюють цілі території і вибудовують парки у себе за парканом.

"Навколо своїх будинків цілі парки висаджують, а для людей вільної землі немає для парків і скверів, одні висотки вибудовують»,

"Зараз має бути соромно багатим",

«За Наші гроші вибудовують",

"За наші. А нам зарплати не платять. Нехай живуть. Потрібно думати про гірське, але не про земне. Ми тимчасовий житель на цій землі. З собою нічого не візьмемо",

"Служи народу і Довіряй справам і у вашій регіональній вотчині в нашому краю будуть такі ж хороми",

"Шикарно, ситно і завжди озираючись",

"Це сироти", - пишуть в мережі.

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