У мережі показали Одеського автохама, який вирішив об'їхати пробку по трамвайних коліях, але не тут то було

Відповідне відео розмістили очевидці в місцевому телеграм-каналі, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Інцидент зафіксували днями на спуску Марінеско в Одесі.

На кадрах можна побачити, як автомобіль марки Мерседес, водій якого по всій видимості сильно поспішає, не став стояти в пробці і вирішив її об'їхати по трамвайному полотну. В результаті колесо потрапило в колію, і іномарка просто застрягла.

Щоб не виходити і не ганьбиться, водій вирішив поїхати далі, згнітивши дисками і дряпаючи днище автомобіля.

"Ось так ось красень вирішив об'їхати пробку до Пересипського мосту і сів", - розповіли інші водії на відео.

Також ми повідомляли, що з п'ятниці 4 вересня було закрито рух по вулиці Канатній на ділянці від Семінарської до Бісквітного провулка у зв'язку з ремонтом теплотраси. Орієнтовно роботи триватимуть до 15 жовтня.

"Це останній етап капремонту труб, які не перекладалися. Після завершення робіт вся гілка від Італійського бульвару до вулиці Сегедської буде капітально відремонтована, що дозволить уникнути нових розкопок в найближчі 30 років», - повідомила директор директор компанії «Теплопостачання міста Одеси» Ганна Позднякова.

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