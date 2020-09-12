В Одесі синоптики розповіли про погоду для тих, хто з нетерпінням чекає вихідних

Як передає Politeka.net, з прогнозом погоди на 12 і 13 вересня жителів ознайомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

Так, в суботу, ясна погода в Одесі спостерігалася протягом усього дня, такою вона і залишиться до глибокого вечора. Без опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 15-17 °С, вдень 25-27 °С.

Температура морської води 21-22 °С.

По області прогнозується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 12-17 °С, вдень 25-30 °С.

На автошляхах області видимість хороша.

У неділю, в Одесі весь день триматиметься ясна погода. Без опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 11-16 °С, вдень 25-30 °С.

Раніше ми повідомляли, акваторію Чорного моря поблизу Одеси заполонили гігантські медузи-корнероти.

Кадри непроханих гостей показав одеський еко-активіст Владислав Балинський.

За його словами, медуз в морі досить багато. Особливо-за хвилеломом, де вода ще досить тепла, на відміну від берега.

"Мабуть, за 10 років я не бачив такої концентрації корнеротів. Причому медузи дуже і дуже великі, йдуть щільним шаром уздовж берегової течії. Тому купатися доводиться з обережністю, тому що так чи інакше корнероти жаляться, і коли їх така кількість, опіків виходить досить багато», — розповів екоактивіст.

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