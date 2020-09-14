В Одеській області знайшли тіло іноземного студента, який зник під час морської прогулянки на яхті ще в минулому місяці

Труп 21-річного громадянина Нігерії виявили 12 вересня в кілометрі від берега (причалу № 118) в Чорноморську, повідомляє прес-служба місцевої поліції, передає Politeka

Загиблим виявився студент Обарі-Марк Калеба. 20 серпня в компанії друзів він відправився відпочивати на яхті поблизу дачного селища Совіньон на півдні Одеси. Ті, хто з ним був у цей момент розповіли, що іноземець пішов купатися і не повернувся.

У поліції зазначили, що відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 з позначкою "нещасний випадок".

Причину смерті встановлять судмедексперти.

Раніше, в мережі гуляла інформація, що молодого нігерійця запросила на прогулянку власниця одного з місцевих БДСМ-клубів.

На своїй сторінці в Фейсбуці одеситка, яку звуть Віра Топалова розповіла, що перебувала в близьких відносинах зі зниклим студентом.

За словами власниці нічного закладу, 20 серпня вона запросила свого друга Обарі-Марк Калеба відпочити на яхті. Сталося все приблизно о 16: 00. Вони з друзями на судні вийшли в море, після чого стали на якір, і гості пішли купатися. Обарі-Марк Калеб теж залишив свої речі і пішов плавати, а через кілька хвилин його вже ніхто не міг знайти.

"В районі 16: 00 ми піднялися на борт і через кілька хвилин вийшли в море. Через 15 хвилин ми встали на якір і частина гостей пішла плавати. Калеб теж роздягнувся, залишив на стільці, поруч зі мною, свою панаму, телефон, зняв годинник і пішов у бік драбинки, яка спускалася у воду. Я бачила, як він пішов плавати з іншими гостями. Вже через кілька хвилин я почула, що його шукають. Це були найстрашніші хвилини в цей день. Вони здавалися мені вічністю. Пізніше паніка, страх, ступор, відчуття безвиході, сльози, Надія, рятувальники, поліція, друзі Калеба... потім безсонні ночі з кошмарами, антидепресанти, транквілізатори, відчуття порожнечі і горя", - повідомила Віра Топалова на своїй сторінці в Facebook.

Після того, як на Топалову посипався шквал критики, жінка змінила телефон і відмовилася коментувати те, що трапилося.

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