В Одесі водій трамвая показово перед усіма провчив двох чоловіків

Найчастіше пасажири скаржаться на хамську поведінку водіїв громадського транспорту, проте не в цьому випадку.

Як розповіли свідки інциденту, двоє п'яних чоловіків зайшли в салон трамвая №3 і влаштували розбірки з іншими пасажирами. Вони побили пенсіонерку, а також напали на інших літніх пасажирів. Водій транспорту не захотів терпіти і самостійно вигнав бешкетників з салону.

Відповідне відео опубліковане в телеграмі-каналі "Підслухано Одеса" в YouTube, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

"Дві п'яні понаїхали незрозуміло звідки, один жовтою торбочкою став бити жінку дуже у віці, качати права, дісталося і деяким іншим пенсіонерам (привід не вдалося встановити). Водій сказав раз, сказав другий раз, встав, "вломив" і висадив їх до біса. Пишаюся такими", - зазначив очевидець.

Раніше ми повідомляли про злісні діяння вандалів у громадському транспорті Одеси.

Вдень у четвер троє підлітків у вагоні маршруту №5 на Французькому бульварі порізали сидіння в салоні і розфарбували елементи салону невідомою речовиною. Водій вчасно помітив хуліганські дії, викликав поліцію і намагався блокувати зловмисників, проте вони втекли через кватирку.

В результаті рух трамваїв по Французькому бульвару на деякий час було зупинено.

До цього, пізно ввечері на вулиці Маловського невідомі вирішили розважитися і почали кидати каміння у вагон маршруту №18, який йшов у депо. В результаті хулігани розбили лобове скло і поранили водія трамвая.

💪Водитель выгнал пьяных из трамвая 3 трамвай 2 пьяни понаехали непонятно откуда, один жёлтой торбочкой стал бить женщину очень в возрасте, качать права, досталось и некоторым другим пенсионерам (повод не удалось установить) Все кричали и смотрели, водитель сказал один раз, сказал второй раз, встал, вломил и высадил их к чертям Горжусь такими #нампишут 👂Подслушано Одесса Gepostet von Подслушано Одесса am Samstag, 12. September 2020

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