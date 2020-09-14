Станом на ранок 14 вересня на території Одеської області знайшли ще 205 нових випадків зараження китайським вірусом за добу

За темпами захворюваності Одеська область тепер займає друге місце в Україні після Харківської області. Про це стало відомо з повідомлень МОЗ, передає   Politeka.net

Всього в регіоні з початку епідемії виявили 9 693 випадки захворювання-19. Від ускладнень померло 149 пацієнтів. Одужали-3 447 хворих.

медики, палата, пацієнти

За добу в Одеській області Covid - 19 виявили у дев'яти дітей і семи медиків.

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Також стало відомо, що співробітник Малиновського районного суду Одеси інфікований Covid-19. Про це повідомили в прес-службі відомства.

Незважаючи на хворого, суд продовжує працювати, проте в закладі там посилили заходи безпеки.

Жителів Одеси, які планували відвідати суд, просять по можливості перенести свої візити. Приходити рекомендують лише тільки тим, хто бере безпосередню участь в судових засіданнях. Всі заяви, скарги, клопотання до суду можна подати електронною поштою.

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