Одещина вже на другому місці

Станом на ранок 14 вересня на території Одеської області знайшли ще 205 нових випадків зараження китайським вірусом за добу

За темпами захворюваності Одеська область тепер займає друге місце в Україні після Харківської області. Про це стало відомо з повідомлень МОЗ, передає Politeka.net

Всього в регіоні з початку епідемії виявили 9 693 випадки захворювання-19. Від ускладнень померло 149 пацієнтів. Одужали-3 447 хворих.

За добу в Одеській області Covid - 19 виявили у дев'яти дітей і семи медиків.

Також стало відомо, що співробітник Малиновського районного суду Одеси інфікований Covid-19. Про це повідомили в прес-службі відомства.

Незважаючи на хворого, суд продовжує працювати, проте в закладі там посилили заходи безпеки.

Жителів Одеси, які планували відвідати суд, просять по можливості перенести свої візити. Приходити рекомендують лише тільки тим, хто бере безпосередню участь в судових засіданнях. Всі заяви, скарги, клопотання до суду можна подати електронною поштою.

Нагадавши, вірус продовжує творити біду на Одещині, кількість жертв різко зросла: Лякаючі цифри

Як повідомляла Politeka, спалах вірусу на курортах Одеси, в МОЗ зробили заяву "приїжджають, підхоплюють хворобу, а потім..."

Також Politeka писала, що новий осередок зараження вірусом виявлений під Одесою, під загрозою діти: деталі екстреного рішення