Стало відомо про покарання вандала з Одеської області, який влаштував небувалий погром на двох кладовищах, де зруйнував сім надгробків

Як передає Politeka.net подробицями поділилася прес-служба обласної прокуратури.

Нагадаємо, що травні місяці цього року в поліцію звернулися відразу 7 осіб і розповіли, що могили на кладовищах їх родичів зруйновані.

Інцидент стався в селищі Лиманське Роздільнянського району Одеської області.

Правоохоронці взялися за пошуки вандала і встановили його особу. Ним виявився 19-річний місцевий житель.

За словами хулігана, він що частенько шукав на кладовищах їжу та солодощі, а в день скоєння злочину знайшов ще й пляшку горілки. Саме дія алкоголю, за словами молодика, і викликало у нього бажання побешкетувати.

При цьому свої варварські діяння він демонстрував іншим людям.

Суд засудив вандала до чотирьох років і одного місяця позбавлення волі.

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Останнім часом в центрі Одеси почастішали випадки вандалізму. Невідомі хулігани почали знищувати лавки в парках, псувати фонтани і скульптурні композиції. Тепер вандали дісталися до рекламних стендів. Пізно ввечері вони розбили сітілайти на вулиці Пушкінській і зникли.

Пильні одесити запам'ятали і передали детальний опис порушників поліцейським, які через кілька хвилин виявили чоловіків схожих за орієнтуванням. Копи затримали, ймовірних, хуліганів. Пізніше свідки події дізналися і підтвердили, що саме ці особи вчинили протиправні дії.

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