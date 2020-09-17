В Одесі неадекватний підліток з незрозумілих причин напав на викладача

Інцидент зафіксували на території Одеського коледжу академії харчових технологій. Відео бійки розмістив телеграм-канал "Ху * * * Я Одеса", передає Politeka.net(щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами очевидців, малолітній неадекват без сорочки заліз на машину викладача, почав бити її кулаками і стрибав по ній. Коли з'явився власник авто, то буян напав на нього.

Однак викладач заламав руки хулігану і тримав, як стверджують очевидці, до тих пір, поки не приїдуть правоохоронці.

До цього ми повідомляли, що в школі Одеської області побилися дві учениці і мама через плітки в соцмережах

Подія мала місце прямо на території однієї зі шкіл у Роздільнянському районі, вчора 16 вересня, повідомляє прес-служба Нацполіції області.

На перерві між двома дівчатками підлітками 15 і 16 років виникла сварка через нібито поширення пліток в соціальних мережах. Конфлікт переріс у бійку, в яку втрутилася мати однієї з учасниць. Жінка прийшла в школу за донькою і стала випадковим свідком події.

Стало відомо, що обидві сторони звернулися до правоохоронців із заявами з цього приводу. У школі працюють інспектори ювенальної превенції. Після з'ясування всіх обставин події буде дана правова кваліфікація діям кожному з учасників інциденту.

Gepostet von Саша Юрченко am Donnerstag, 17. September 2020

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