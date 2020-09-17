В Одеській області з літаків розкидали вакцину від смертельно небезпечної інфекції-сказу

Як повідомили в Держпродспоживслужбі в Одеській області, імунізація диких тварин відбувалася шляхом розкидання корму з вакциною. Її скидали з літаків над лісами, полями і мисливськими угіддями по території всієї Одеської області, передає Politeka.net

"Охопили площу 23 730 квадратних кілометрів. Всього було задіяно 4 літаки "Ан-2», вони здійснили 44 Вильоти під час яких розкидали 593 тисяч доз вакцини", - йдеться в повідомленні відомства.

На вигляд приманка-невеликий брикет розміром з сірникову коробку з запахом м'ясо-кісткового борошна. Всередині-желеподібна капсула з вакциною проти сказу.

Держптребслужба звертає увагу, що приманка безпечна для людей і тварин, проте просять при її виявленні не брати руками і переносити в інше місце.

До цього ми повідомляли, що з кожним новим днем число заражених людей на Одещині тільки збільшується.

Так, станом на 17 вересня побито черговий антирекорд - 325 інфікованих за добу.

Всього за час пандемії в області захворіли 10602 людини, з них вилікувалися 2371, за добу - 52 пацієнта. Летальних випадків за весь час-155, на минулій добі від ускладнень загинув ще один житель Одещини.

Нові підозри на ковид вчора поставили 325 жителям регіону (вже 12393 з початку епідемії).

Найбільше число випадків в Україні зафіксовано в Харківській області (483), на другому місці Київ (379). Одеська область посідає четверте місце після Тернопільської (390).

Нагадавши, епідемія не вщухає на Одещині: скільки нових життів забрала зараза

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