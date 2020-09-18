Пильні одесити забили на сполох, коли побачили маленьку дівчинку, яка гуляла біля ж / д вокзалу сама по собі

Як передає Politeka.net, подробиці розповіли в прес-службі патрульної поліції в Одеській області.

4-річну дівчинку було помічено без супроводу дорослих на Привокзальній площі. Там дитина самостійно гуляв.

Перехожа звернула на це увагу, підійшла до дівчинки і відвела її до чергового по вокзалу, викликавши при цьому поліцію.

Через півгодини патрульні розшукали її матір, яка перебувала в стані алкогольного сп'яніння.

Як пояснила горе-матуся, вона відпочивала зі співмешканцем у кафе на Старосінній площі. Пізніше чоловік вирішив прогулятися з дівчинкою до фонтанів, а от як дитина опинилася біля залізничного вокзалу – пояснити не змогла.

Копи притягнули жінку до адміністративної відповідальності за недотримання батьківських обов'язків по вихованню дітей. Їй загрожує штраф.

Не так давно ми повідомляли, по проїжджій частині в Одесі розгулювала п'яна жінка з немовлям.

Нетвереза жінка була помічена на вулиці Академіка Корольова. Вона ходила по проїжджій частині з 4-місячною дитиною в колясці.

Патрульні поцікавилися, куди вона прямує, а у відповідь правоохоронці почули лайку з нецензурними виразами. Крім того, матуся поводилася агресивно і кидалася в бійку, від неї виходить різкий запах алкоголю.

Патрульні встановили особу громадянки, зв'язалися з її подругою і попросили негайно приїхати. Тому дитину передали подрузі.

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