В Одесі банда шахраїв незаконно заволоділа майже двома десятками квартир городян

Як повідомили в прес-службі Державного бюро розслідувань до складу злочинної групи входили чотири одесити серед яких колишній оперативник державної служби по боротьбі з економічною злочинністю, адвокат і двоє цивільних, передає Politeka.net.

Схему провертали завдяки незаконному втручанню в електронні реєстри із залученням нотаріусів та державного реєстратора.

Всього за період з лютого 2018 року зловмисники незаконно заволоділи 19 об'єктами нерухомості в Одесі на загальну суму понад 27 мільйонів гривень.

Днями силовики провели ряд обшуків в оселях підозрюваних, в ході яких вилучили різні підроблені документи, зброю, гроші, ювелірні вироби, отруйні речовини та інше.

Якщо провину підозрюваних доведуть, їм загрожує від 5 до 10 років в'язниці. Також зараз поліція встановлює можливу причетність до схеми та інших осіб.

До цього ми повідомляли в Одесі компанія молодих людей побила поліцейського, а потім відібрала у нього зброю.

Інцидент трапився на території одного з державних одеських підприємств

За словами правоохоронців, двоє хлопців і дівчина пробралися в закриту зону, а коли їх зустрів охоронець-поліцейський, який патрулював територію і попросив покинути об'єкт, почали поводитися агресивно.

Коп зробив попереджувальні постріли з пістолета і тоді група молодих людей накинулася на нього, збила з ніг і відібрала пістолет, мобільний телефон, а потім побила.

Нагадавши, злочин Одеського копа над дитиною сполошив Одесу: ЗМІ розсекретили його ім'я і фото

Як повідомляла Politeka, поліція влаштувала масову облаву на жителів Одеси: за що штрафують

Також Politeka писала, що "блогери" побили копа до втрати свідомості на Одещині: "знімали ролики"