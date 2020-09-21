Масштабна пожежа охопила рибальський причал в районі Чорноморки
Кадрами вогняної НП поділилися місцеві рятувальники. Також в мережі з'явилося відео пожежі від очевидців, передає Politeka.net (щоб переглянути сторінку до кінця)
За словами пожежників, рано вранці, 21 вересня, в службу порятунку «101» надійшов сигнал про загоряння літніх будиночків рибалок на території причалу №129.
Дженніфер Лопес "задала жару" в крихітному бікіні на пляжі: "Це взагалі можливо в 51?"
Найпотужніша магнітна буря готує удар по українцям, одним днем не обійдеться: названо дати
Фігуриста "наречена" Харламова задерла платтячко, змусивши чоловіків пускати слинки: ідеальний ракурс
"Я коханець Максима Галкіна": чоловік покійної Жанни Фріске зізнався, як його приголомшила Пугачова
Прибулі на місце співробітники ДСНС побачили, що вогонь поглинув вже 4 будиночка і продовжував поширяться. У зв'язку із загрозою рятувальники працювали за підвищеним номером виклику.
"Складність гасіння пожежі полягала в сильному задимленні, великій відстані до джерел води, хаотичній забудові і періодичному вибуху газових балонів в будинках», - розповіли вони.
Локалізувати пожежу вдалося лише о 7:09, а повністю загасити – о 08: 05. Загальна площа склала 800 кв. м.
На щастя, загиблих і постраждалих немає. Врятовано від вогню 10 сусідніх будинків. Причина пожежі встановлюються.
До цього ми повідомляли, що в Одесі в 16-поверховому житловому будинку загорілися кабелю, людей терміново евакуювали.
Подія трапилася пізно ввечері в багатоповерховому будинку, який розташований за адресою Фонтанська дорога, 67а.
За інформацією співробітників ДСНС, загорілися електрощитові в підвалі, а також на сходових майданчиках першого і другого поверхів.
Загасити пожежу вогнеборцям вдалося через 20 хвилин після приїзду. Площа загоряння склала 40 квадратних метрів. В результаті НП дві людини постраждали і були госпіталізовані в лікарню. Як з'ясувалося, вони отруїлися продуктами горіння. Ще семеро людей вдалося врятувати пожежникам, серед них діти. Крім того, була проведена евакуація 40 мешканців.
Нагадаємо, що НП в багатоповерхівці Одеси: почалася термінова евакуація, відео
А ще Politeka писала, що вогняна НП на базі відпочинку в Затоці налякала відпочиваючих, відео: "чути вибухи"
Також Politeka повідомляла, що на одеситів відкрили полювання прямо на пляжі: "поки заходять в море"