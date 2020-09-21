Масштабна пожежа охопила рибальський причал в районі Чорноморки

Кадрами вогняної НП поділилися місцеві рятувальники. Також в мережі з'явилося відео пожежі від очевидців, передає Politeka.net (щоб переглянути сторінку до кінця)

За словами пожежників, рано вранці, 21 вересня, в службу порятунку «101» надійшов сигнал про загоряння літніх будиночків рибалок на території причалу №129.

Прибулі на місце співробітники ДСНС побачили, що вогонь поглинув вже 4 будиночка і продовжував поширяться. У зв'язку із загрозою рятувальники працювали за підвищеним номером виклику.

"Складність гасіння пожежі полягала в сильному задимленні, великій відстані до джерел води, хаотичній забудові і періодичному вибуху газових балонів в будинках», - розповіли вони.

Локалізувати пожежу вдалося лише о 7:09, а повністю загасити – о 08: 05. Загальна площа склала 800 кв. м.

На щастя, загиблих і постраждалих немає. Врятовано від вогню 10 сусідніх будинків. Причина пожежі встановлюються.

До цього ми повідомляли, що в Одесі в 16-поверховому житловому будинку загорілися кабелю, людей терміново евакуювали.

Подія трапилася пізно ввечері в багатоповерховому будинку, який розташований за адресою Фонтанська дорога, 67а.

За інформацією співробітників ДСНС, загорілися електрощитові в підвалі, а також на сходових майданчиках першого і другого поверхів.

Загасити пожежу вогнеборцям вдалося через 20 хвилин після приїзду. Площа загоряння склала 40 квадратних метрів. В результаті НП дві людини постраждали і були госпіталізовані в лікарню. Як з'ясувалося, вони отруїлися продуктами горіння. Ще семеро людей вдалося врятувати пожежникам, серед них діти. Крім того, була проведена евакуація 40 мешканців.

4 дома сгорели утром в Одессе на 129 причале. Видео Пожар уничтожил 4 летних рыбацких домика в Одессе на 129 причале. Сообщение о пожаре поступило в службу спасения «101» 21 сентября в 5:50. В связи с угрозой распространения огня на соседние сооружения из-за порывов ветра был объявлен повышенный номер вызова пожарно-спасательных подразделений. В ликвидации пожара участвовали 11 пожарных машин и 40 человек личного состава ГСЧС. Сложность тушения пожара заключалась в сильном задымлении, большом расстоянии до источников воды, хаотичной застройке и периодическом взрыве газовых баллонов в домах. Спасатели пожар ликвидировали в 08:05 на площади 800 кв м. Погибших и пострадавших нет. Спасены от огня 10 соседних домов. Причина пожара устанавливаются. Gepostet von Трасса Е-95 am Montag, 21. September 2020

Нагадаємо, що НП в багатоповерхівці Одеси: почалася термінова евакуація, відео

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