Пацієнти з симптомами ГРЗ до 7 днів чекають результатів тесту в загальній палаті

Одесити повідомили про катастрофічну ситуацію в одній з лікарень, де приймають заражених китайською інфекцією

Йдеться про міську лікарню №5 на Лідерсівському бульварі в парку Шевченка.

Як розповіла на сторінках соцмереж одеська журналістка Віра Черниш, там пацієнти з симптомами ГРЗ до 7 днів чекають результатів тесту на коронавірус в загальних палатах, передає Politeka.net

"У моєї родички температура 39 вже два тижні, вода в легенях, дикий головний біль, з ліжка встати не може", – розповіла журналістка.

Вона зазначила, що лікарі лікували пацієнтку лише жарознижуючим.

"Один лікар на 90 осіб, його хвора бачила раз або два За весь час. Вночі медсестри не приходять, ти сам по собі. Вдень приходять зрідка, хамлять. Одна пацієнтка впала, розбила голову. Допомогу їй надавали сусіди по нещастю", - описала ситуацію одеситка.

Журналістка зізналася, що її хвора родичка намагалася дати хабар лікарю в розмірі 200 гривень в обмін на його номер телефону. Медик гроші взяв, стверджує Черниш, але номер не дав.

Крім того, вона звернула увагу, що місця в лікарні закінчуються, та й толку від таких місць.

"Якщо захворів, або сам одужаєш, або помреш. Природний відбір-якось так можна характеризувати те, що діється в цій І, я впевнена, практично у всіх інших українських лікарнях", – додала у висновку Черниш.

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