В Одесі мати в неадекватному стані побила 2-річну дитину прямо на дитячому майданчику
Хлопчика з травмами госпіталізували в лікарню. Про кричущу ситуацію розповіла керівник служби у справах дітей Юлія Нікандрова на сторінках соцмереж, передає Рoliteka.net,
За її словами, в Київському районі міста на вулиці Академія Глушко мати в стані дикої агресії почала бити свою дитину. Це помітили небайдужі перехожі, які викликали поліцію.
Дитину в стресі доставили в лікарню по швидкій. Там лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму і струс мозку.
"Зараз у дитини стабільний стан. Йому надають всю необхідну медичну допомогу. Хлопчик Активний, позитивний і йде на контакт.
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Благо дитина не потребує серйозного медичного втручання. І це дуже хороша новина", - розповіла Нікандрова.
Вона додала, що після виписки його відправлять в «будинок дитини», а його мати, яка за повідомленням поліції була п'яна, позбавлятимуть батьківських прав через суд.
До цього ми писали, в Одесі ведуться пошуки 11-річної дівчинки, яка вийшла на прогулянку і не повернулася.
Відомо, що зниклу звуть Зибіна Вероніка Сергіївна, 2009 року народження. Дівчинка ще вчора, 20 вересня, пішла погуляти і з тих пір про неї немає ніяких звісток.
Прикмети Вероніки: зріст 152 см, худорлявої статури, волосся русяве, зачіска каре, очі блакитні. З особливих прикмет-коричневе родима пляма на правій нозі.
Була одягнена в камуфляжну кофту з написом рожевого кольору, блакитні джинси з жовтими смайлами і сірі кросівки.
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