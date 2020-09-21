В Одесі мати в неадекватному стані побила 2-річну дитину прямо на дитячому майданчику

Хлопчика з травмами госпіталізували в лікарню. Про кричущу ситуацію розповіла керівник служби у справах дітей Юлія Нікандрова на сторінках соцмереж, передає Рoliteka.net,

За її словами, в Київському районі міста на вулиці Академія Глушко мати в стані дикої агресії почала бити свою дитину. Це помітили небайдужі перехожі, які викликали поліцію.

Дитину в стресі доставили в лікарню по швидкій. Там лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму і струс мозку.

"Зараз у дитини стабільний стан. Йому надають всю необхідну медичну допомогу. Хлопчик Активний, позитивний і йде на контакт.

Благо дитина не потребує серйозного медичного втручання. І це дуже хороша новина", - розповіла Нікандрова.

Вона додала, що після виписки його відправлять в «будинок дитини», а його мати, яка за повідомленням поліції була п'яна, позбавлятимуть батьківських прав через суд.

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Відомо, що зниклу звуть Зибіна Вероніка Сергіївна, 2009 року народження. Дівчинка ще вчора, 20 вересня, пішла погуляти і з тих пір про неї немає ніяких звісток.

Прикмети Вероніки: зріст 152 см, худорлявої статури, волосся русяве, зачіска каре, очі блакитні. З особливих прикмет-коричневе родима пляма на правій нозі.

Була одягнена в камуфляжну кофту з написом рожевого кольору, блакитні джинси з жовтими смайлами і сірі кросівки.

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