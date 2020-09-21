Поліція затримала озброєних тітушок, які приїхали до Одеси

У понеділок, 21 вересня, на території готелю "Гранд-Марін" в елітному котеджному селищі Совіньон проходить з'їзд партії "Опозиційна платформа - за життя", пише видання « Думська ».

Туди з'їхалися представники різних патріотичних партій Одеси, які заявили, що з'їзд охороняють озброєні тітушки нардепа від ОПЗЖ Іллі Ківи.

Також на місце прибули близько 500 силовиків, серед яких поліцейські і бійці Нацгвардії.

У якийсь момент між правоохоронцями і тітушками сталася бійка. В результаті, за відомостями «Думської», було затримано кілька десятків людей, озброєних травматичною і бойовою зброєю. Їх оточили поліцейські, змусивши вийти з пансіонату і сісти в підігнані автобуси, які відвезли тітушок в райвідділ.

На карах від очевидців можна побачити, як на території бази "Гранд Марін«, де зараз відбувається з'їзд ОПЗ на землі лежать "стовбури", які вилучили поліцейські.