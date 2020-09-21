Поліція затримала озброєних тітушок, які приїхали до Одеси
У понеділок, 21 вересня, на території готелю "Гранд-Марін" в елітному котеджному селищі Совіньон проходить з'їзд партії "Опозиційна платформа - за життя", пише видання «
Туди з'їхалися представники різних патріотичних партій Одеси, які заявили, що з'їзд охороняють озброєні тітушки нардепа від ОПЗЖ Іллі Ківи.
Також на місце прибули близько 500 силовиків, серед яких поліцейські і бійці Нацгвардії.
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У якийсь момент між правоохоронцями і тітушками сталася бійка. В результаті, за відомостями «Думської», було затримано кілька десятків людей, озброєних травматичною і бойовою зброєю. Їх оточили поліцейські, змусивши вийти з пансіонату і сісти в підігнані автобуси, які відвезли тітушок в райвідділ.
На карах від очевидців можна побачити, як на території бази "Гранд Марін«, де зараз відбувається з'їзд ОПЗ на землі лежать "стовбури", які вилучили поліцейські.
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