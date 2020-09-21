За останніми даними на території Одеської області зафіксовано ще 188 нових випадків китайського вірусу

Про це стало відомо в ході моніторингу, який провели в Одеському обласному лабораторному центрі МОЗ України, передає Politeka.net

Згідно з інформацією, загальна кількість заражених з початку пандемії становить 11 609 осіб. З них 4 741 людина-жителі Одеси.

За останню добу в регіоні зареєстровано 188 нових випадків захворювання, з них 43 — у одеситів, 145 — у жителів районів області. Померли від ускладнень, викликаних вірусом 160 осіб, видужали 2427, продовжують хворіти 9023 хворіють, під підозрою перебувають 13207 жителів.

В Україні на ранок, 21 вересня, всього з початку епідемії 178 353 хворих-19. З них 3 583 людини померли і 78 184 пацієнта одужали. За минулий день вірус підтвердився ще у 2 675 українців.

До цього ми писали, що одесити повідомили про катастрофічну ситуацію в одній з лікарень, де приймають заражених китайською інфекцією.

Йдеться про міську лікарню №5 на Лідерсівському бульварі в парку Шевченка.

За словами одеської журналістки віри Черниш, там пацієнти з симптомами ГРЗ до 7 днів чекають результатів тесту на китайський вірус в загальних палатах.

"У моєї родички температура 39 вже два тижні, вода в легенях, дикий головний біль, з ліжка встати не може", – розповіла журналістка.

Вона зазначила, що лікарі лікували пацієнтку лише жарознижуючим.

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