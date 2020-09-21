Про переповнені лікарні зараженими вірусом повідомляють не тільки жителі Одеси, а й самі лікарі

Однак директор міськздраву Олена Якименко озвучила свою версію перевантаженості Одеської інфекціонки, пише Думський .

Чиновниця стверджує, що багато пацієнтів навідріз відмовляються залишати стіни лікарні, ні дивлячись ні на що.

"Прибуває пацієнт, його в приймальному відділенні оглядають, не виявляють необхідність госпіталізації, роблять тести і направляють на самоізоляцію, проте пацієнт раптом починає агресивно доводити, що він повинен лягти на стаціонар. Або буває, що відмовляються виписуватися. Багато в чому в таких ситуаціях винні і близькі цих людей, які намагаються ізолювати родича в лікарні за всяку ціну, все це призводить до додаткового навантаження на клініку», — говорить Якименко.

Також директор міськздраву заявила, що збільшилася кількість пацієнтів-«нелегалів», тобто жителів області, які прибувають до Одеси, називають навмання будь-яку адресу, щоб потрапити в інфекційну лікарню.

«До нас надійшла людина з паркової вулиці. Коли почали розбиратися, виявилося, що він з паркової, але з Чорноморська. І таких випадків чимало. Але ж подібне не тільки перевантажує лікарню, а й спотворює статистику по COVID-19 Як Одеси, так і інших населених пунктів», — розповіла вона.

За останніми даними на території Одеської області зафіксовано ще 188 нових випадків китайського вірусу.

Загальна кількість заражених з початку пандемії становить 11 609 осіб. З них 4 741 людина-жителі Одеси.

За останню добу в регіоні зареєстровано 188 нових випадків захворювання, з них 43 — у одеситів, 145 — у жителів районів області. Померли від ускладнень, викликаних вірусом 160 осіб, видужали 2427, продовжують хворіти 9023 хворіють, під підозрою перебувають 13207 жителів.

В Україні на ранок, 21 вересня, всього з початку епідемії 178 353 хворих-19. З них 3 583 людини померли і 78 184 пацієнта одужали. За минулий день вірус підтвердився ще у 2 675 українців.



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