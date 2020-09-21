Про переповнені лікарні зараженими вірусом повідомляють не тільки жителі Одеси, а й самі лікарі
Однак директор міськздраву Олена Якименко озвучила свою версію перевантаженості Одеської інфекціонки, пише
Чиновниця стверджує, що багато пацієнтів навідріз відмовляються залишати стіни лікарні, ні дивлячись ні на що.
"Прибуває пацієнт, його в приймальному відділенні оглядають, не виявляють необхідність госпіталізації, роблять тести і направляють на самоізоляцію, проте пацієнт раптом починає агресивно доводити, що він повинен лягти на стаціонар. Або буває, що відмовляються виписуватися. Багато в чому в таких ситуаціях винні і близькі цих людей, які намагаються ізолювати родича в лікарні за всяку ціну, все це призводить до додаткового навантаження на клініку», — говорить Якименко.
Блокування карт після зарахування грошей, ПриватБанк попередив клієнтів: "Впродовж години..."
Українську зірку підкосив рак, відверте зізнання: "Ми тільки одружилися і..."
Різкий розворот долара, підвищення комуналки і посилення карантину — головне за ніч
"Нехай мужики слюнями захлинуться": волога "наречена" Харламова в бікіні влаштувала спеку в басейні
Також директор міськздраву заявила, що збільшилася кількість пацієнтів-«нелегалів», тобто жителів області, які прибувають до Одеси, називають навмання будь-яку адресу, щоб потрапити в інфекційну лікарню.
«До нас надійшла людина з паркової вулиці. Коли почали розбиратися, виявилося, що він з паркової, але з Чорноморська. І таких випадків чимало. Але ж подібне не тільки перевантажує лікарню, а й спотворює статистику по COVID-19 Як Одеси, так і інших населених пунктів», — розповіла вона.
За останніми даними на території Одеської області зафіксовано ще 188 нових випадків китайського вірусу.
Загальна кількість заражених з початку пандемії становить 11 609 осіб. З них 4 741 людина-жителі Одеси.
За останню добу в регіоні зареєстровано 188 нових випадків захворювання, з них 43 — у одеситів, 145 — у жителів районів області. Померли від ускладнень, викликаних вірусом 160 осіб, видужали 2427, продовжують хворіти 9023 хворіють, під підозрою перебувають 13207 жителів.
В Україні на ранок, 21 вересня, всього з початку епідемії 178 353 хворих-19. З них 3 583 людини померли і 78 184 пацієнта одужали. За минулий день вірус підтвердився ще у 2 675 українців.
Нагадавши, епідемія не вщухає на Одещині: скільки нових життів забрала зараза
Як повідомляла Politeka, "Штрафи 170 тисяч": одеситів чекає розплата за масові гуляння на День міста
Також Politeka писала, що поліція влаштувала облаву на маршрутки в Одесі, відео: "висадили всіх..."