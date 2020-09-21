В Одеській області чоловік незаконно зберігав у себе вдома зброю і боєприпаси

Його викрили днями, розповіли в прес - службі обласного ГУНП, передає Politeka.net

Так під час обшуку в будинку 45-річного жителя Іванівського району правоохоронці знайшли кулеметну стрічку з тридцятьма патронами, ще більше двох десятків різнокаліберних патронів, три мисливські рушниці, пістолет і багнет-ніж.

У бесіді з копами чоловік розповів, що зброя йому дісталася у спадок від діда, а боєприпаси він знайшов металошукачем у полях. А ось навіщо він все це зберігав, пояснити не зміг.

Тепер за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами йому світить в'язниця на термін від трьох до семи років.

У поліції зазначили, що всі вилучені предмети направлені на експертизу, за результатами якої стосовно громадянина прийматиметься відповідне процесуальне рішення.

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Раніше він широко використовувався арміями різних країн з початку XX століття.

Знахідку підняли на поверхню і збираються передати в музей Академії. Цей кулемет хочуть відреставрувати, щоб майбутні офіцери могли власними руками торкнутися зразка озброєння початку минулого століття.

Керівник дайвінг-центру пообіцяв передавати всі подібні знахідки військового призначення в музей Одеської Військової академії.

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