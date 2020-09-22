Все більше шкіл в Одесі стикаються з вірусною інфекцією з Китаю

Так, вже стало відомо, що в місті 19 класів пішли на самоізоляцію через те, що заражені педагоги. Про це повідомила в ході апаратної наради в мерії директор Департаменту освіти і науки Олена Буйневич, передає Politeka.net

Вона уточнила, мова йде про окремі класи в різних школах Одеси. Цілих шкіл, які пішли на карантин, поки немає.

«На сьогоднішній день є кілька хворих вчителів. Батькам учнів тих класів, де є хворі педагог або дитина, оперативно повідомляють про те, що необхідно піти на самоізоляцію, і ці класи переводять на дистанційне навчання», – пояснила Буйневич.

Також стало відомо, що на двотижневий карантин відправили вихованці трьох груп дитсадків.

Нагадаємо, що за минулу добу на Одещині від китайської інфекції померли п'ятеро людей.

Так, станом на ранок, 22 вересня, лабораторно виявлено 233 нових випадки зараження.

Загальна кількість хворих з початку епідемії вже становить 11843 людини.

Також відомо, що за минулу добу померли 5 пацієнтів від ускладнень, викликаних китайським вірусом. За весь період пандемії летальних випадків зареєстровано 165.

Одужали 2477 жителя Одеської області, 9201 хворіють на даний момент і 13628 знаходяться під підозрою.

Нагадавши, осередок китайської зарази знайшли в школі під Одесою: дітей і вчителів терміново відправили на карантин

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