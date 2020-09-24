В Одесі чоловік отримав удар ножем за вигул собаки без намордника

Подія трапилася в одному з двором в Приморському районі міста. Подробиці розповіли в місцевій поліції, передає Politeka.net

Одесит помітив, як двоє чоловіків вигулюють собаку, у якої не було намордника. Він підійшов до них і зробив зауваження, зав'язалася словесна перепалка, в результаті якої він вихопив ніж і підрізав їм собачника.

Потерпілого госпіталізували в лікарню, він залишився живий. Незабаром поліція затримала 32-річного нападника, коли той намагався стерти сліди крові зі знаряддя злочину.

Чоловіка помістили в СІЗО, де він чекатиме судового рішення за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Варто звернути увагу, що в Україні передбачені штрафи за вигул собак без повідків і намордників.

Зокрема забороняється:

вигулювати собак без повідків, а потенційно небезпечні породи також без намордників, у невстановлених для цього місцях;

заводити тварин в приміщення громадських будівель (магазинів, об'єктів громадського харчування, закладів охорони здоров'я, культури та ін.), на території шкіл, дитячих майданчиків та ін. (без згоди власника)

вигулювати тварин на території пляжів, бульварів, скверів, садів та інших об'єктів природно-заповідного фонду, в місцях загального користування і масового відпочинку, необладнаних місцями вигулу тварин, без повідків і намордників;

купати і мити тварину в громадських місцях купання, пляжах, ставках, фонтанах.

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