В Одесі чоловік отримав удар ножем за вигул собаки без намордника
Подія трапилася в одному з двором в Приморському районі міста. Подробиці розповіли в місцевій поліції, передає Politeka.net
Одесит помітив, як двоє чоловіків вигулюють собаку, у якої не було намордника. Він підійшов до них і зробив зауваження, зав'язалася словесна перепалка, в результаті якої він вихопив ніж і підрізав їм собачника.
Потерпілого госпіталізували в лікарню, він залишився живий. Незабаром поліція затримала 32-річного нападника, коли той намагався стерти сліди крові зі знаряддя злочину.
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Чоловіка помістили в СІЗО, де він чекатиме судового рішення за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
Варто звернути увагу, що в Україні передбачені штрафи за вигул собак без повідків і намордників.
Зокрема забороняється:
- вигулювати собак без повідків, а потенційно небезпечні породи також без намордників, у невстановлених для цього місцях;
- заводити тварин в приміщення громадських будівель (магазинів, об'єктів громадського харчування, закладів охорони здоров'я, культури та ін.), на території шкіл, дитячих майданчиків та ін. (без згоди власника)
- вигулювати тварин на території пляжів, бульварів, скверів, садів та інших об'єктів природно-заповідного фонду, в місцях загального користування і масового відпочинку, необладнаних місцями вигулу тварин, без повідків і намордників;
- купати і мити тварину в громадських місцях купання, пляжах, ставках, фонтанах.
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