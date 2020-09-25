У поліції повідомили подробиці звірячого вбивства дівчини-фармацевта у цілодобовій аптеці в Одесі

Як передає Politeka.net інформацію оприлюднили у прес-службі регіонального ГУНП. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами копів, затриманий дійсно, виявився колишнім працівником аптеки, якого звільнили в серпні місяці цього року.

35-річний зловмисник накопичив величезні борги перед банком і кредитними установами (понад 100 тисяч гривень) що, ймовірно, і штовхнуло його на злочин.

Правоохоронці розповіли, що чоловік задумав пограбувати аптеку в якій працював. Він під'їхав о 10 годині вечора, а близько третьої години ночі підійшов до установи, постукав у двері і показав фармацевту своє посвідчення ревізора, пояснивши, що прибув заради перевірки.

"Не чекаючи біди, дівчина впустила зловмисника в приміщення, де на його вимогу пред'явила відповідні записи і відкрила сейф з грошима. За словами затриманого, він запропонував потерпілій поділити гроші, але та відмовилася і почала кричати. Це і стало поштовхом до жорстокого вбивства", - розповіли поліцейські.

Відзначається, що вбивця завдав жертві 36 ножових поранень, від яких та померла на місці. Потім чоловік викрав 70 тис. грн. Частину цих грошей він витратив на погашення кредиту. Решту у нього вилучили поліцейські при затриманні.

Вбивцю помістили в ізолятор тимчасового утримання. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Раніше ми писали, що знайомі загиблої розповіли, що їй був 21 рік. Вона була студентка медичного інституту і за сумісництвом підробляла в аптеці.

"Світла, скромна, вона з моїм сином зустрічалася, це дівчина мого сина. Дитина була, звичайно, світла. Зараз таких мало. Вона в Інституті вчилася, ще в комп'ютерну академію хотіла піти, працювала", - розповіла знайома загиблої Світлана Симоненко.

Користувачі соцмережі висловлюють співчуття родині та близьким загиблої.

"Жах який", "яке горе", "тварини", - пишуть в коментарях.

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