В Одесі жителі селища Котовського збунтувалися проти карантинних рейдів поліції
Обурені одесити, які весь тиждень не можуть дістатися на роботу громадським транспортом, перекрили перекрили вулицю Заболотного і Дніпропетровську дорогу вранці в понеділок, 28 вересня. Про це повідомляють очевидці в телеграм-канал Odessa_info, передає Politeka.net (щоб переглянути відео-доскролльте сторінку до кінця)
Справа вся в тому, що сьогодні на маршрут вийшло дуже мало автобусів. До цього патрульні поліцейські стали нещадно штрафувати водіїв, які брали в салон і перевозили стоячих пасажирів.
Щоб не нариватися на штраф маршрутники стали перевозити тільки сидячих пасажирів, в слідстві чого на зупинках громадського транспорту утворилися гігантські черги.
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Ситуація склалася критична, водії заявляють, що втратили заробітки, а, а одесити не можуть дістатися на роботу.
Варто сказати, за порушення правил карантину та санітарних норм в Україні передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Це штрафи від 17 до 170 тисяч гривень або тюремне ув'язнення терміном від трьох до 8 років.
До цього ми повідомляли, що в Одесі патрульні не раз штрафували водіїв маршруток за порушення карантинних заходів.
Наприклад, поліцейські зупинили маршрутне таксі №150 на вулиці Краснова, висадили всіх стоячих пасажирів з салону, а на водія склали адміністративний протокол.
На ще один штраф нарвався водій громадського транспорту №148. Копи зупинили маршрутку на зупинці «Промзв'язок» і зафіксували в салоні пасажирів, які їхали стоячи і без масок.
Між поліцейським і маршрутником сталася сварка. При цьому багато пасажирів перейшли на бік водія і спробували за нього заступитися.
Нагадавши, поліція влаштувала облаву на маршрутки в Одесі, відео: "висадили всіх..."
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