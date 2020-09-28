В Одесі жителі селища Котовського збунтувалися проти карантинних рейдів поліції

Обурені одесити, які весь тиждень не можуть дістатися на роботу громадським транспортом, перекрили перекрили вулицю Заболотного і Дніпропетровську дорогу вранці в понеділок, 28 вересня. Про це повідомляють очевидці в телеграм-канал Odessa_info, передає Politeka.net (щоб переглянути відео-доскролльте сторінку до кінця)

Справа вся в тому, що сьогодні на маршрут вийшло дуже мало автобусів. До цього патрульні поліцейські стали нещадно штрафувати водіїв, які брали в салон і перевозили стоячих пасажирів.

Щоб не нариватися на штраф маршрутники стали перевозити тільки сидячих пасажирів, в слідстві чого на зупинках громадського транспорту утворилися гігантські черги.

Ситуація склалася критична, водії заявляють, що втратили заробітки, а, а одесити не можуть дістатися на роботу.

Варто сказати, за порушення правил карантину та санітарних норм в Україні передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Це штрафи від 17 до 170 тисяч гривень або тюремне ув'язнення терміном від трьох до 8 років.

До цього ми повідомляли, що в Одесі патрульні не раз штрафували водіїв маршруток за порушення карантинних заходів.

Наприклад, поліцейські зупинили маршрутне таксі №150 на вулиці Краснова, висадили всіх стоячих пасажирів з салону, а на водія склали адміністративний протокол.

На ще один штраф нарвався водій громадського транспорту №148. Копи зупинили маршрутку на зупинці «Промзв'язок» і зафіксували в салоні пасажирів, які їхали стоячи і без масок.

Між поліцейським і маршрутником сталася сварка. При цьому багато пасажирів перейшли на бік водія і спробували за нього заступитися.

Одесситы перекрыли улицу из-за проблем с маршрутками Жители Суворовского района Одессы утром, 28 сентября, перекрыли улицу Заболотного и Днепропетровскую дорогу из-за того, что не могут добраться на работу общественным транспортом. Об этом сообщили очевидцы. Сегодня на маршрут вышло очень мало автобусов. Накануне полицейские штрафовали водителей автобусов, перевозивших стоячих пассажиров. После рейдов полиции и штрафов водителям, те вынуждены отказывать в перевозке пассажирам, если все места для сидения в автобусе заполнены. Теперь водители потеряли заработки, а одесситы не могут добраться на работу. http://trassae95.com/all/news/2020/09/28/odessity-perekryli-ulicu-iz-za-problem-s-marshrutkami-video-58833.html Gepostet von Трасса Е-95 am Sonntag, 27. September 2020

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