В Одесі здійснив аварійну посадку літак ВВС США

Місцеве видання "Думська" опублікувала фото американського військового літака, який экстрено сів в місті.

Як повідомили в прес-службі Одеського аеропорту, літак C-130 Hercules військово-повітряних сил США здійснив аварійну посадку, тому що у нього відмовив один з чотирьох двигунів. На щастя, ніхто не постраждав.

Після того, як з борту надійшов сигнал, всі служби в Одеському аеропорту були в повній готовності. Повітряне судно успішно приземлилося о 14: 08. Зараз екіпаж виправить поломку у військово-транспортному літаку і найближчим часом готується покинути територію Одеського аеропорту.

Відомо, що борт вилетів з американської бази Рамштайн, яка знаходиться на території Німеччини.

Раніше ми повідомляли про авіакатастрофу в Одесі, яка сталася ще в червні. Там в Малиновському районі впав легкомоторний літак Y1" Дельфін " з двома пілотами на борту звалився прямо на Овідіопольську автодорогу недалеко від аеропорту. Правоохоронці встановлюють обставини НП.

Очевидець трагедії, що їхав якраз в момент падіння, повідомив в мережі, що довелося довго чекати "швидку".

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